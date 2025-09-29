El salvadoreño Norla Guzmán Fuentes fue una de las víctimas mortales del tiroteo ocurrido la semana pasada en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, donde dos detenidos también resultaron heridos.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, los tres hombres implicados en el hecho tenían antecedentes penales en Estados Unidos, lo que refuerza la gravedad del caso.

El ataque, que generó alarma en la comunidad migrante, se investiga para determinar los motivos que desencadenaron la violencia y las fallas de seguridad que permitieron el incidente.