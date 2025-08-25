El salvadoreño Kilmar Ábrego enfrenta una deportación a Uganda tras quedar bajo custodia del ICE en Baltimore, aunque una orden judicial reciente le permitió regresar temporalmente a su hogar en Maryland mientras espera juicio por tráfico de personas.

Sus abogados presentaron una demanda para frenar su expulsión, alegando un temor razonable de que sufra tortura o persecución en el país africano.

Ábrego, quien ya fue deportado a El Salvador en marzo en medio de disputas por las políticas de Trump, agradeció el apoyo de organizaciones que lucharon por su libertad durante este complejo proceso migratorio.