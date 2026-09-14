Salud visual: especialista explica cuándo consultar por presbicia y fatiga causada por exposición prolongada a pantallas

La especialista Iris Mancia aborda la salud visual y explica síntomas de presbicia y fatiga visual en personas que presentan dificultades durante actividades cotidianas.

La presbicia aparece, según la especialista, después de los 40 años y está relacionada con un cambio fisiológico del sistema visual.

El problema dificulta enfocar objetos cercanos, por lo que alejar el celular para leer puede constituir uno de sus síntomas.

La atención puede comenzar con un optometrista, mientras que la detección de una enfermedad ocular requiere una referencia al médico oftalmólogo.

En quienes permanecen varias horas frente a computadoras, la especialista identifica la astenopía como una posible causa del cansancio visual.

Esta condición puede acompañarse de dolor de cabeza y visión borrosa, especialmente después de la exposición a dispositivos digitales.