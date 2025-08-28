Al menos la mitad de los jóvenes en el país entre 18 a 35 años no consultan por problemas de salud mental ni buscan apoyo psicológico, mientras solo un 48% de mujeres entre esas edades lo hicieron, y solo el 41% de los hombres realizaron terapias con profesionales, esos datos se reflejan en un informe del Fondo para la Consolidación de la Paz.

Consultamos con jóvenes que piensan acerca de la salud mental y porque se ha vuelto un tabú en la población del país.

Un 55.7% de jóvenes entre los 18 y 23 años encuestados nunca han buscado ayuda de un profesional. La mayoría de estos viven en zona urbana y al menos el 39% en el área rural.