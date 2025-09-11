América se convierte en la única región del mundo donde las cifras de muertes por suicidio siguen creciendo, desde el año 2000, han aumentado un 17%, con alrededor de 100,000 vidas perdidas solo en 2021, la Organización Panamericana de la Salud lo califica como “una tragedia profunda”.

Ante este panorama, la OPS lanzará una nueva iniciativa regional para frenar la tendencia. El impacto de cada suicidio va más allá de la persona pues afecta a familias y comunidades enteras. Los datos son alarmantes en personas arriba de los 50 años, 71% de los suicidios ocurren en hombres y el 65% en mujeres.

Algunos aspectos que plantea la institución son las siguientes:

1. Planes nacionales adaptados: estrategias específicas para poblaciones en riesgo.

2. Acceso a salud mental: capacitación para trabajadores sanitarios y comunidades.

3. Guerra contra el estigma: colaboración con medios para una cobertura responsable.

Según la OPS algunos de los motivos en hombres son el alcohol, drogas, desempleo y zonas con alta criminalidad, en mujeres, la desigualdad educativa y el desempleo son los factores clave lanzando una advertencia a tomar acciones más allá del sistema de salud.

En El Salvador la autolesión representó 8.0% de muertes por cada 100,000 habitantes. Según la encuesta nacional de salud mental 2022 y que a la fecha no ha sido actualizada, ese documento evaluó el riesgo suicida en adolescentes durante seis meses con una escala para medir aspectos como depresión, ideación, planeación y autolesión, así como falta de apoyo familiar.

En el caso de los adultos, se aplicó la escala columbia que analiza la presencia de ideas y conductas suicidas. Los resultados en adolescentes muestran mayores niveles en factores de depresión, desesperanza, ideación y autolesión, además de percepciones de escaso apoyo y cohesión familiar, recientemente el Fondo para la Consolidación de la Paz publico una encuesta donde menciona que más del 50% de la población ha expresado nunca haber consultado por su salud emocional y mental y solo el 45.4% de las juventudes encuestadas ha buscado apoyo.