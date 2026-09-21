Salud mental en El Salvador

Problemas económicos, problemas familiares, la falta de comunicación y el estrés son algunos de las principales causas de sufrimiento emocional. Según una investigación realizada por Funpsisan donde entrevistaron a 283 personas arrojo datos preocupantes, como ejemplo el 65% de las personas dijeron que si han conocido a alguien que había intento suicidarse y más del 56% dijo que conoció alguna persona que falleció por suicidio.

Los datos del Ministerio de Salud también revelan que el 22.1% de los adultos reportó algún grado de depresión, mientras que entre los adultos mayores la cifra llega al 25%, pero la situación también preocupa entre los más jóvenes. Según datos recopilados por Naciones Unidas, el 54.8% de los adolescentes presentó trastornos de ansiedad.

Especialistas insisten en que pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia, y que hablar de salud mental también ayuda a reducir el estigma. Por eso, más allá de los números, el reto sigue siendo que quienes necesitan atención puedan encontrarla de forma oportuna.