Salud mental en El Salvador

La salud mental se ha convertido en un tema que cada vez toma más importancia en El Salvador.

Problemas económicos, problemas familiares, la falta de comunicación y el estrés son algunos de las principales causas de sufrimiento emocional. Según una investigación realizada por Funpsisan donde entrevistaron a 283 personas arrojo datos preocupantes, como ejemplo el 65% de las personas dijeron que si han conocido a alguien que había intento suicidarse y más del 56% dijo que conoció alguna persona que falleció por suicidio.

Los datos del Ministerio de Salud también revelan que el 22.1% de los adultos reportó algún grado de depresión, mientras que entre los adultos mayores la cifra llega al 25%, pero la situación también preocupa entre los más jóvenes. Según datos recopilados por Naciones Unidas, el 54.8% de los adolescentes presentó trastornos de ansiedad.

Especialistas insisten en que pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia, y que hablar de salud mental también ayuda a reducir el estigma. Por eso, más allá de los números, el reto sigue siendo que quienes necesitan atención puedan encontrarla de forma oportuna.