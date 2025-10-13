Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete adolescentes entre los 10 y 19 años vive con un trastorno de salud mental, lo que representa el 15% de la carga total de enfermedades en esta etapa de la vida. Entre los principales padecimientos se encuentran la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y el déficit de atención.

De acuerdo con especialistas, algunos trastornos mentales en adolescentes presentan signos que los padres pueden identificar. En El Salvador, una encuesta realizada en por el Ministerio de Salud indica que el 54.8% de los jóvenes de 13 a 17 años presentan niveles altos de ansiedad.

Asimismo, el uso inadecuado de las redes sociales se ha convertido en un factor de riesgo que impacta negativamente en la salud mental de los jóvenes, provocando sentimientos de soledad, comparación y baja autoestima.

Mientras tanto, la misma encuesta nacional revela que el 29% de los jóvenes de 13 a 17 años sufre depresión. Ante esta situación, la OMS recomienda a los padres de familia no minimizar las expresiones emocionales de sus hijos y, ante cualquier cambio de conducta, buscar ayuda profesional para garantizar su bienestar mental.