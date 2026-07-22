Salud mental de la población adulta mayor

Tres de cada diez adultos en El Salvador enfrentan algún problema de salud mental, figurando los trastornos depresivos y de ansiedad entre lo más frecuentes, alrededor del 18% presenta cuadros ansiosos, sumado a un 10% con síntomas de estrés postraumático, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El informe identifica factores que aumentan el riesgo de padecer problemas de salud mental, entre ellos la discriminación, la discapacidad, la desigualdad y las condiciones socioeconómicas desfavorables, además, el 35% de las mujeres presentan prevalencia de trastornos de salud mental en comparación con los hombres los cuales representan el 20%.

Expertos consideran que la prevención, el acceso oportuno a los servicios y el fortalecimiento de las redes de apoyo familiar serán determinantes para proteger la salud mental de la población adulta.

Actualmente, las personas mayores de 60 años representan un grupo cada vez más numeroso, para el 2045 se proyecta que esta población será superior a la de menores de 15 años, una transición demográfica que incrementará la demanda de servicios de salud, atención y cuidados en el país.