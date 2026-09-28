Salud bucal: Llagas o manchas blancas que persisten más de dos semanas requieren evaluación odontológica

Las estudiantes de la Universidad Evangélica del Salvador Alison Guzmán y Anire Guevara advirtieron que las heridas en la boca que no sanan entre dos y tres semanas requieren evaluación odontológica para descartar problemas patológicos.

Las futuras doctoras explicaron que las llagas en la cavidad bucal suelen sanar más rápido que otras heridas, por lo que su persistencia constituye una señal de alerta.

Señalaron que las manchas blancas conocidas como leucoplasia no se desprenden al tocarlas y no aparecen por una causa evidente, por lo que no deben manipularse y requieren consulta si duran más de dos semanas.

Indicaron que estas lesiones pueden presentarse como manchas blancas o rojas, bultos, zonas duras en la boca o sangramientos sin lastimadura previa.

Asimismo, advirtieron que la recurrencia de estas manchas hace necesaria la consulta odontológica para descartar cualquier posible malignidad.