Saltarse las comidas y consumir bebidas azucaradas con frecuencia son algunos de los errores más comunes al alimentarse. La nutricionista Karla Susana Amaya señala que muchas veces las personas comen, pero no se nutren.

La especialista explica que uno de los puntos clave es pensar qué nutrientes se consumen en cada tiempo de comida durante el día.

Sobre la regla de cinco comidas diarias, aclara que es una recomendación que no aplica de igual forma para todos.

En niños, adolescentes y mujeres embarazadas sí se sugiere consumir cinco tiempos: tres comidas fuertes y dos refrigerios. Maya insiste en que esos refrigerios deben ser alimentos nutritivos y no productos ultraprocesados