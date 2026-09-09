Salma Hayek celebra sus 60 años con atrevida sesión de fotos en el mar

La actriz mexicana Salma Hayek celebró su llegada a los 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar, que compartió en su cuenta de Instagram el pasado 7 de septiembre.

La publicación, acompañada del mensaje «60 y agradecida», muestra a la intérprete disfrutando del agua, luciendo sus canas y apostando por una imagen natural.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, fueron tomadas cinco días después de su cumpleaños, que ocurrió el 2 de septiembre.

La actriz, que ha sido reconocida por su belleza a lo largo de su carrera, recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores.