Salma Hayek celebra sus 60 años con atrevida sesión de fotos en el mar

La mexicana defiende aceptar los cambios propios de cada etapa de la vida.

La actriz mexicana Salma Hayek celebró su llegada a los 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar, que compartió en su cuenta de Instagram el pasado 7 de septiembre.

La publicación, acompañada del mensaje «60 y agradecida», muestra a la intérprete disfrutando del agua, luciendo sus canas y apostando por una imagen natural.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, fueron tomadas cinco días después de su cumpleaños, que ocurrió el 2 de septiembre.

La actriz, que ha sido reconocida por su belleza a lo largo de su carrera, recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores.