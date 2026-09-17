Salazón, el festival del hot dog, llega por primera vez a El Salvador

El festival Salazón, nacido en Guatemala hace cinco años, llega por primera vez a El Salvador este sábado 19 de septiembre en el Centro Histórico, con una dinámica de diez chefs que cocinan un hot dog diferente cada hora.

El evento se realizará en el Edificio Ferracuti y la calle se convertirá en peatonal con intervenciones artísticas del colectivo Tarde Noche.

La entrada cuesta $8 y los niños acompañados no pagan; cada hot dog también tiene un costo de $8. Participan seis chefs de restaurantes que figuran entre los 50 mejores de Latinoamérica.

Parte de las ganancias se destinará a HOPAC, Hogar de Parálisis Cerebral.