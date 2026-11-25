Esa sensación de caer justo cuando una persona está a punto de quedarse dormida tiene un nombre: sacudida hípnica.

Se trata de una contracción muscular involuntaria que ocurre durante las primeras etapas del sueño.

El sobresalto puede provocar un movimiento brusco de los brazos, las piernas o incluso de todo el cuerpo.

Aunque la persona siente que está cayendo, en realidad no se produce ninguna caída.

Todavía no se conocen con exactitud las causas de este fenómeno. Sin embargo, podría estar relacionado con la transición del cerebro hacia el descanso.

Factores como el estrés, la ansiedad, el cansancio excesivo y el consumo de cafeína pueden favorecer su aparición.

Una de las explicaciones apunta a que el cerebro interpreta la relajación muscular como una pérdida de equilibrio y provoca un sobresalto que despierta a la persona de manera repentina.