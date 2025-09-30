Sacar la basura el día de recolección evita malos olores y problemas de salubridad en el hogar, siendo un hábito esencial que previene la proliferación de insectos y roedores.

Cuando los residuos orgánicos se acumulan innecesariamente, no solo generan incomodidad sino que también crean condiciones ideales para plagas que afectan la higiene del entorno familiar.

Establecer rutinas claras mediante recordatorios visibles o alarmas en el celular facilita esta tarea, especialmente si se verifica el horario permitido en el edificio o comunidad para evitar conflictos vecinales o posibles sanciones por incumplimiento.