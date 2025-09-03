Sabrina Carpenter defendió su imagen y estilo musical en una entrevista exclusiva para la portada de Interview Magazine, donde abordó el debate sobre la expresión sexual en la industria.

La cantante estadounidense afirmó sentirse «más sexy cuando soy yo misma», respondiendo a las críticas por sus presentaciones sensuales en vivo y videoclips.

Carpenter cuestionó los tabúes existentes alrededor de la sexualidad femenina en el pop, destacando que sus letras y propuestas visuales contienen guiños intencionales que invitan a la interpretación personal, como ejemplificó con el título de su álbum «Man’s Best Friend».