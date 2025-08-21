El sabor metálico en la boca puede estar relacionado con problemas digestivos, infecciones o incluso cambios hormonales.

Aunque muchas veces se atribuye a una mala higiene bucal, los expertos advierten que también refleja alteraciones internas como reflujo gástrico, desbalances hepáticos o efectos secundarios de medicamentos.

Identificar su origen resulta fundamental, ya que este síntoma no solo incomoda, sino que puede ser una señal temprana de condiciones más complejas que requieren atención médica.