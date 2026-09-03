¿Sabías que mirar las estrellas es viajar al pasado sin salir de la Tierra?

Cuando observamos una estrella, no siempre vemos cómo luce actualmente: su luz puede tardar años en llegar hasta la Tierra, permitiéndonos observar una versión pasada del universo.

La luz viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo, pero las distancias entre los cuerpos celestes son tan enormes que su recorrido puede tomar años.

Una estrella ubicada a 1,000 años luz es observada desde la Tierra tal como era hace aproximadamente 1,000 años.

Incluso el Sol se contempla con unos ocho minutos de retraso debido al tiempo que necesita su luz para llegar hasta nuestro planeta.