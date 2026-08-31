¿Sabías que las zanahorias fueron moradas? Así surgió la variedad naranja

Las zanahorias no siempre fueron naranjas: las primeras variedades conocidas tenían distintos colores y la popular versión actual apareció siglos después en Europa.

Las primeras zanahorias cultivadas en regiones de Asia y Oriente Medio podían presentar tonos púrpuras, amarillos, blancos y rojizos.

La variedad naranja comenzó a popularizarse en Europa durante los siglos XVI y XVII mediante procesos de selección agrícola. Una explicación muy difundida la relaciona con la Casa de Orange de los Países Bajos, aunque los historiadores consideran que esa versión simplifica el proceso.

La selección de variedades con pigmentos anaranjados terminó favoreciendo el color que hoy domina en los supermercados.