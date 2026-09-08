¿Sabías que el cerebro puede crear recuerdos falsos con total seguridad?

El cerebro humano no funciona como una cámara que guarda experiencias exactas, sino que reconstruye los recuerdos cada vez que los evocamos. Este proceso puede generar falsos recuerdos que la persona recuerda con total convicción.

Los falsos recuerdos pueden surgir por conversaciones, fotografías, relatos de otras personas o simplemente por el paso del tiempo.

En algunos casos, la persona puede llegar a sentir las mismas emociones asociadas a un recuerdo real, aunque el evento nunca haya ocurrido.

La confianza con la que recordamos algo y la exactitud de ese recuerdo son dos cosas completamente diferentes, según explican los especialistas en neurociencia.