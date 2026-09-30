¿Sabías que algunos caracoles tienen miles de dientes?

Aunque parezca increíble, algunos caracoles poseen miles de diminutas estructuras parecidas a dientes. Estas se encuentran en una estructura especializada llamada rádula.

La rádula es una especie de lengua áspera cubierta por pequeñas estructuras microscópicas que funcionan como raspador.

Dependiendo de la especie, el caracol puede usarla para raspar rocas, cortar plantas, triturar alimentos o incluso perforar superficies.

Lo más sorprendente es que estos dientes no permanecen intactos toda la vida: el desgaste causado por la alimentación hace que se deterioren, pero el organismo produce nuevas estructuras para reemplazarlos.

La forma y disposición de los dientes varían entre especies, lo que permite a los científicos estudiar su alimentación y evolución.