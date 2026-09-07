Rusia y Corea del Norte inauguran el primer puente carretero en su frontera común

Rusia y Corea del Norte celebraron el lunes una ceremonia para conmemorar la inauguración del primer puente carretero que cruza su estrecha frontera común, en un momento en que ambos países, sujetos a sanciones occidentales, estrechan sus lazos en medio de la guerra en Ucrania, según informaron las autoridades.

El puente, que cruza el río Tumen, está diseñado para fomentar un crecimiento proyectado en el tráfico de carga y pasajeros, permitiendo el paso de hasta 300 vehículos por día, según el Kremlin.

Las autoridades rusas destacaron que el desarrollo de infraestructuras de transporte transfronterizas dará un fuerte impulso al fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos, tecnológicos y culturales entre ambas naciones. Corea del Norte, uno de los países más aislados del mundo, prohíbe a la mayoría de sus ciudadanos salir del país y vigila estrictamente a los viajeros que ingresan.