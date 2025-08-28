Al menos una quincena de personas murieron este jueves durante el segundo peor ataque aéreo de Rusia contra Kiev, según informaron autoridades ucranianas.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que la ofensiva, que empleó casi 600 drones y una treintena de misiles, estaba dirigida contra empresas del complejo militar industrial y bases aéreas ucranianas.

Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky calificó el asalto como una «horrible y deliberada matanza de civiles», afirmando que los rusos no eligen poner fin a la guerra.

El ejército ucraniano logró interceptar una parte significativa de los proyectiles, aunque el impacto en la capital fue devastador, generando emergencias en varios distritos de la ciudad.