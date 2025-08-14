Rusia anunció restricciones a las llamadas en las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram. El organismo de control de comunicaciones del país argumenta que la decisión es necesaria para combatir la criminalidad. Telegram afirmó en un comunicado que “lucha activamente contra el uso indebido de su plataforma” y elimina “miles de contenidos nocivos cada día”.

Un portavoz de WhatsApp aseguró, por su parte, que la plataforma propiedad de meta “es un servicio de mensajería privado, cifrado de extremo a extremo, que resiste los intentos de los gobiernos de vulnerar el derecho de las personas a una comunicación segura”, y que “por eso Rusia está tratando de bloquearlo para más de 100 millones de ciudadanos”.

Moscú quiere que las aplicaciones de mensajería proporcionen acceso a los datos a solicitud de las fuerzas del orden, no solo para investigaciones de fraude, sino también sobre actividades que Rusia considera terroristas.

Desde el lanzamiento de su ofensiva en Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea.

Los servicios de seguridad rusos han afirmado que Kiev ha utilizado Telegram para reclutar personas o cometer actos de sabotaje en Rusia.