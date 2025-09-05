El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este viernes que cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania será considerada «objetivo legítimo» por su ejército, respondiendo al compromiso de 26 países liderados por Francia y Reino Unido de enviar tropas como garantía en un eventual acuerdo de paz.

El mandatario afirmó que la presencia de contingentes militares durante el combate actual agravaría el conflicto, reiterando que el fortalecimiento de vínculos entre Ucrania y la OTAN representa una de las causas fundamentales de la guerra iniciada en 2022.

La advertencia se produce mientras los aliados de Kiev no especifican detalles operativos sobre el número de tropas o contribuciones específicas por país.