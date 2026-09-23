Rumor sobre posible participación de Zendaya en «El diario de la princesa 3» sin confirmación de Disney

Desde hace varios años circula el rumor de que la actriz Zendaya podría formar parte de «El diario de la princesa 3», la esperada continuación de la saga protagonizada por Anne Hathaway como Mia Thermópolis.

La especulación incluso apunta a que Zendaya interpretaría a un nuevo personaje relacionado con la familia real.

Hasta ahora, Disney no ha confirmado oficialmente que la actriz forme parte del elenco de la tercera entrega de la saga. El rumor se ha mantenido vigente durante años sin que exista un anuncio oficial que lo respalde.