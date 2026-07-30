Ruleta del bordado: reto con guantes para aprender punto atrás en Hola El Salvador

En el marco del Día del Bordado, la conductora aceptó el desafío de aprender esta técnica mientras bordaba con guantes para aumentar el nivel de dificultad.

Guiada por la experta Ileana, la presentadora, quien reconoció no tener experiencia en el bordado, elaboró un diseño con la frase «Hola El Salvador» y aprendió a realizar el punto atrás o pespunte, una puntada básica que consiste en avanzar la aguja y regresar al punto anterior.

Durante la demostración, la especialista compartió recomendaciones para facilitar el proceso, como el uso de un enhebrador. Pese al reto, la conductora logró avanzar en su bordado mientras mostraba paso a paso la técnica.