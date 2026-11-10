Rubro turístico se prepara para temporada de fin de año

El sector hotelero, restaurantes y los turoperadores ya están preparados para recibir a los turistas que viajaran a El Salvador para disfrutar de las festividades de fin de año.

Ya sean estadías cortas o extendidas, las agencias turísticas pueden preparar un paquete según lo que solicite cada visitante, ya sea que decidan quedarse en la ciudad o recorrer las playas, volcanes, entre otros sitios.

Los pequeños hoteles, dicen que para esta temporada alta incluso contratan más personal para atender a los turistas de la mejor manera y que puedan tener una buena experiencia.

El sector de turismo se ha convertido en uno de los principales motores de la economía nacional, y continúa creciendo, según las proyecciones iniciales, este 2026 podría cerrar con 4.2 millones de visitantes internacionales, sin embargo, solo hasta octubre ya se contabilizan 3.9 millones.