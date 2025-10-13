Rowenta revoluciona el planchado doméstico con su sistema inteligente «Care for You First», que transforma radicalmente el cuidado de la ropa mediante vapor de alta precisión.
Esta innovación, que elimina arrugas y desinfecta tejidos sin contacto directo con las prendas, resulta ideal para gestionar prendas delicadas que requieren máximo cuidado.
El equipo incluye un programa automático integral, que simultáneamente seca, perfuma y refresca la ropa en cuestión de minutos, optimizando tiempo y esfuerzo en el hogar.