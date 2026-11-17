El legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho sorprendió al mundo deportivo al anunciar su regreso a las canchas después de más de 11 años alejado de las competencias oficiales. A sus 46 años, volverá a jugar con el Ravenna FC, equipo de la tercera división del fútbol italiano.

Su regreso está previsto para enfrentar al Forlì en un encuentro correspondiente a la Serie C. El campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005 nunca dejó de participar en encuentros de exhibición y eventos especiales.

Su último partido oficial había sido en septiembre de 2015, cuando defendió los colores del Fluminense. La noticia genera expectativa entre los amantes del fútbol, que esperan ver nuevamente la magia del brasileño.