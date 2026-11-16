Ronaldinho Gaúcho volvió al fútbol profesional con el Ravenna FC, equipo de la Serie C de Italia. El brasileño, de 46 años, regresó a la competición después de 11 años alejado de las canchas.

Su última participación profesional había sido en 2015, con el Fluminense de Brasil.

El regreso se concretó el domingo 15 de noviembre, cuando el Ravenna FC enfrentó al Forlì y ganó por 2-0. Ronaldinho fue titular y disputó el primer tiempo del encuentro.

También participó en la jugada que terminó con el primer gol de su equipo.

Ronaldinho es una marca por sí mismo y mantiene un vínculo comercial con Nike, además de contar con su propio logotipo, R10.

Su incorporación también forma parte de un proyecto de promoción y expansión internacional del club, que busca aprovechar la popularidad del exfutbolista brasileño.

El brasileño es conocido como «El mago» o «Bruxo» en su país. Su regreso al fútbol profesional, a los 46 años, generó repercusión en el mundo del deporte y el entretenimiento.

Su participación en el Ravenna también podría extenderse a futuros encuentros, aunque todavía no existe una confirmación sobre nuevas apariciones.