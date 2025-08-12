Colombia llora a Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de 39 años que falleció el 11 de agosto tras dos meses en cuidados intensivos por un atentado el 7 de junio en Bogotá.

Su cuerpo fue velado en el Congreso de la República hasta el 13 de agosto, mientras ciudadanos colocaban velas y flores en el parque El Golfito, donde recibió tres disparos, dos en la cabeza, de un sicario adolescente.

Uribe, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) y heredero de una familia marcada por la violencia, su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada por orden de Pablo Escobar en 1991, deja un hijo de 4 años y tres hijastras.

Las autoridades investigan a la disidencia de las FARC (Segunda Marquetalia) como posible autora intelectual, aunque el gobierno insiste en no descartar hipótesis.