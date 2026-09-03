Roma declara zona roja alrededor del Coliseo por ola de violencia contra turistas y policías

Las autoridades de Roma declararon zona roja alrededor del Coliseo ante un aumento de la delincuencia en el área histórica, que incluye ataques con fuegos artificiales contra la policía. La medida busca proteger a residentes y turistas y estará vigente hasta el 24 de diciembre.

En julio, un grupo de aproximadamente 50 jóvenes dejó agentes heridos en un ataque con fuegos artificiales, parte de un patrón de creciente violencia en la zona.

La declaratoria también añadió seguridad externa cerca de la estación de tren de Termini, la Basílica de San Pedro y la Basílica de Santa María Della Neve.

Las autoridades vinculan los incidentes recientes a delitos de depredadores y tráfico de drogas, asociados al deterioro urbano. El aumento de visitantes en el área se debe a que el Papa Francisco fue sepultado en abril de 2025.