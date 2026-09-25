Robots humanoides caminan por la pasarela de Milán en Vogué World

Cuatro robots humanoides aparecieron sobre la pasarela durante el evento Vogué World Milano, realizado el 22 de septiembre en Milán, como parte del acto llamado The Age of Intelligence.

Los robots fueron creados por la empresa china Unitree Robotics y caminaron por la histórica Galería Vittorio en Manuel II mientras interactuaban con el público, incluso realizando algunos movimientos de baile.

La aparición buscaba representar la relación entre la creatividad humana, la tecnología y el futuro de la moda.

Sin embargo, la presentación generó numerosas reacciones en redes sociales.

La ironía llamó especialmente la atención porque Bogué World Milano fue concebido como una celebración de la artesanía italiana y del toque humano en una época marcada por la tecnología.