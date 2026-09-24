Robert Pattinson revela que la secuela de Batman tendrá otro rumbo

Robert Pattinson ofreció nuevas pistas sobre la esperada secuela de Batman, cuya llegada a los cines está prevista para 2028.

El actor explicó que la historia tomará una dirección considerablemente distinta a la primera película.

Pattinson señaló que el guión de Matt Reeves es muy complejo y que tiene detalles difíciles de abarcar en una sola vez.

Aunque la secuela conservará algunos elementos del estilo y la atmósfera de la primera entrega, la historia dará un giro con matices diferentes.

El actor también reveló que el director quedó convencido de su casting desde las pruebas de maquillaje. El proyecto continúa siendo uno de los títulos más esperados del universo de DC Comics.