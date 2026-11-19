Robert Downey Jr. vuelve al universo cinematográfico de Marvel, no como Iron Man, sino como Doctor Doom. El actor habló por primera vez de su regreso en una entrevista compartida por Marvel Studios y adelantó detalles de Avengers Doomsday.

Tras despedirse de su personaje Tony Stark en Avengers Endgame, Downey Jr. confesó que su salida de Marvel le parecía definitiva. Todo cambió cuando Kevin Feige le propuso regresar para interpretar a Victor Von Doom.

En el material publicado este 18 de noviembre, el actor describe a su nuevo personaje como un maestro de la manipulación y asegura que una película es tan buena como su villano.

La producción dirigida por los hermanos Rousseau reúne a Chris Evans, Chris Hemsworth, los Cuatro Fantásticos y personajes de los X-Men.