Río Grande, frontera entre Méxigo y Estados Unidos

Se acabó el sueño americano para cuatro niños que cruzaron el río Grande desde México, uno de ellos, salvadoreño, ellos fueron localizados mientras la división marina de la patrulla fronteriza realizaba un patrullaje en las inmediaciones de McAllen, Texas.

El río Bravo, como se le conoce del lado mexicano, es una frontera natural, sin embargo, no es el único obstáculo al que se enfrentan quienes buscan llegar a Estados Unidos.

En este sector, la vigilancia es constante, los coyotes intentan facilitar el ingreso irregular de migrantes, incluso a través de alcantarillas.

En la zona no solo se realizan detenciones, el trabajo también está orientado al rescate de migrantes que son arrastrados por las corrientes en la zona.

Cruzar el río no significa haber alcanzado el objetivo, después les esperan varios kilómetros bajo la vigilancia de la patrulla fronteriza, que cuenta con sensores, cámaras, helicópteros y el muro.

A orillas del río también quedan evidencias del paso de migrantes, entre la vegetación y el terreno se pueden observar prendas de vestir, zapatos, documentos de identidad y otras pertenencias que las personas dejan atrás tras intentar cruzar la frontera.

El muro es la principal barrera física para frenar el ingreso irregular a Estados Unidos, durante el último año fiscal, 128,000 migrantes fueron detenidos en esta zona, una cifra considerablemente menor si se compara con los 1.4 millones registrados en 2023.