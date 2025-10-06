El desbordamiento del río Grande de San Miguel mantiene en caos a decenas de familias de Casamota, donde al menos 40 viviendas ya están vulnerables y otras 26 se encuentran en riesgo inminente.

Los afectados, cuya mayoría depende de la agricultura, ven cómo sus cultivos se pierden por el exceso de humedad mientras buscan refugio con familiares.

Aunque durante una década el pastor de una iglesia local ha ofrecido su instalación como albergue, este año aún no ha sido necesario activarlo, una situación que podría cambiar dado que el río, completamente colmatado de sedimentos, se encuentra al nivel del terreno circundante.