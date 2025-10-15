Más de 150 familias afectadas por el desborde del río Chilama en el puerto de La Libertad recibirán una alternativa habitacional, luego de que las lluvias inundaran sus viviendas en las comunidades Chilama Norte 1, 2 y Río Mar.

Doña Paula, una residente de la zona por más de 30 años, relató que la crecida fue tan rápida que no le dio oportunidad de salvar sus pertenencias.

Las autoridades iniciaron un proceso de verificación casa por casa para crear un expediente por cada núcleo familiar, ya que la ayuda consistirá en una vivienda con todos los documentos legales.

Los damnificados, como Alfredo Navarro, reportaron graves filtraciones y acumulación de lodo, mientras que personas en situación de mayor vulnerabilidad, como una mujer que vive sola, requirieron evacuación de emergencia por parte de los cuerpos de rescate.