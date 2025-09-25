Rihanna y ASAP Rocky han revelado oficialmente el nombre de su hija recién nacida, Rocki Irish Mayers, a través de una publicación en Instagram que conmovió a sus 148 millones de seguidores.
La cantante compartió dos fotografías donde se la ve sosteniendo con ternura a la pequeña, quien viste un conjunto rosa.
Aunque la imagen más comentada fue la de unos escarpines, que algunos usuarios interpretaron como mini guantes de boxeo, el mensaje central fue de pura felicidad familiar.
Foto: Rihanna Instagram