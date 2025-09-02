Rihanna celebra 20 años de carrera con un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores, quienes han sido cruciales en su trayecto.
La artista, que abandonó Barbados siendo adolescente, publicó en Instagram un video que repasa su meteórica evolución, un viaje que inició con su primer álbum musical.
Hoy, su legado trasciende la música para abarcar éxitos en la moda y la belleza, áreas donde ha consolidado un imperio empresarial. Este hito conmemora dos décadas de influencia global, un testimonio de cómo el apoyo fanático impulsa una carrera sin límites.