Riesgo de salmonela en el pollo

Sin alterar el color, el olor o el sabor de los alimentos, la salmonella se convierte en uno de los principales riesgos de bacterias en el pollo, esta es una infección causada por microorganismos, que puede transmitirse al humano a través de los alimentos contaminados.

La única forma de eliminar la salmonella es cocinar el pollo a una temperatura interna adecuada de 75 grados Celsius o más, ya que las altas temperaturas pueden eliminar hasta el 100% de las bacterias contaminantes.

Algunos salvadoreños mencionan conocer los peligros de la salmonella, por eso, aseguran que toman medidas higiénicas en su hogar para prevenir una contaminación.

Entre los síntomas principales de la infección por salmonela, son diarrea, cólicos abdominales, fiebre y nauseas con vomito, los cuales pueden aparecer entre las 6 horas y 3 días después del contagio.