En los últimos días las tormentas han provocado inundaciones en las calles o el desbordamiento de ríos en diferentes puntos del país.

Y pese a la intensidad de la corriente del agua, muchas personas se arriesgan a cruzar, incluso a través de redes sociales han circulado videos donde se observa a motociclistas que han estado a punto de ser arrastrados, ya que creyeron que podrían cruzar sin inconvenientes, acción que puso en peligro su vida, por lo que los socorristas piden a los peatones y conductores no arriesgarse ante estas situaciones.

Otro hecho reciente ocurrió en Santa Tecla donde un hombre se arriesgó a mover su vehículo para que este no fuera afectado tras la fuerte corriente de agua que recorría las calles en Ciudad Merliot.

Comandos de Salvamento y Cruz Verde salvadoreña, ya han atendido a varias personas que han sido arrastradas durante las tormentas.

Mientras algunas personas han logrado ser rescatadas, otras han fallecido ahogadas, uno de los casos ocurrió en Morazán donde un menor de tres años murió tras ser arrastrado por el río en San Francisco Gotera.