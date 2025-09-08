Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award en los VMA 2025, un reconocimiento a sus cuatro décadas de carrera, durante las cuales ha vendido más de 70 millones de álbumes y acumulado 180 premios.

Mientras J Balvin lo llamaba “hermano y leyenda” y Jessica Simpson evocaba su apoyo en sus inicios, el puertorriqueño dedicó el galardón a sus hijos, subrayando que su éxito es “para todos ustedes”.

Este premio, que llega 26 años después de su histórico triunfo en 1999 como primer latino en ganar mejor video pop, consolida su papel como puente entre la música latina y el mundo. “Quiero que se unan los países”, expresó.

Foto: Ricky Martin Instagram