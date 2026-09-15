Revocan visa a mujeres que han dado a luz en EE.UU.

A más de 600 personas el departamento de Estado de los Estados Unidos les revocó sus visas porque presuntamente mintieron sobre el propósito de viaje para dar a luz o facilitar el nacimiento de un bebé para que recibiera automáticamente la ciudadanía. Esta práctica es conocida como turismo de maternidad y está siendo perseguida por las autoridades; pues lo consideran como un fraude.

Las repercusiones para quienes se vean envueltos en este tipo de situaciones va más allá de la revocatoria del permiso migratorio, pues pueden enfrentar hasta problemas legales.

A más de 600 personas el departamento de Estado de los Estados Unidos les revocó sus visas porque presuntamente mintieron sobre el propósito de viaje para dar a luz o facilitar el nacimiento de un bebé para que recibiera automáticamente la ciudadanía. Esta práctica es conocida como turismo de maternidad y está siendo perseguida por las autoridades; pues lo consideran como un fraude.

Las repercusiones para quienes se vean envueltos en este tipo de situaciones va más allá de la revocatoria del permiso migratorio, pues pueden enfrentar hasta problemas legales.

Hacer un mal uso de la visa o no acatar las limitaciones del documento puede dar pie a su cancelación. Expertos recomiendan lo siguiente.

De acuerdo con el departamento de Estado de Estados Unidos, desde el inició del segundo mandato del presidente Donald Trump más de 175,000 visas de ciudadanos extranjeros fueron revocadas en 2025, sumadas a otras 75,000 canceladas en lo que va del 2026.

Hacer un mal uso de la visa o no acatar las limitaciones del documento puede dar pie a su cancelación. Expertos recomiendan lo siguiente.

De acuerdo con el departamento de Estado de Estados Unidos, desde el inició del segundo mandato del presidente Donald Trump más de 175,000 visas de ciudadanos extranjeros fueron revocadas en 2025, sumadas a otras 75,000 canceladas en lo que va del 2026.