Revisar tus llantas puede salvarte de accidentes y gastos imprevistos, ya que la presión incorrecta provoca mayor desgaste, pérdida de control y aumento de consumo de combustible.

Aunque una sobreinflada compromete el frenado, una baja presión afecta la estabilidad, lo que incrementa el riesgo en carretera.

Además, rotar y alinear regularmente asegura un desgaste uniforme, mientras que inspeccionar cortes o bultos detecta problemas ocultos. Tener lista la llanta de repuesto y las herramientas necesarias garantiza soluciones rápidas ante cualquier emergencia vial.