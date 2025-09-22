Revisar regularmente las llantas de tu carro es fundamental para la seguridad vial, ya que una presión incorrecta afecta directamente el control del vehículo.

Las llantas con baja presión, además de desgastarse más rápido, aumentan significativamente el consumo de combustible. Por el contrario, un sobreinflado compromete la estabilidad y la capacidad de frenado, creando situaciones de riesgo.

Verificar que no presenten cortes o desgaste irregular, junto con rotarlas periódicamente, constituye un mantenimiento preventivo que evita accidentes y gastos imprevistos.