Revisar sistemáticamente las fechas de vencimiento protege tanto tu salud como tu economía doméstica mediante prácticas organizativas simples.

La técnica «primero en entrar, primero en salir», que los supermercados aplican profesionalmente para rotar mercancías, resulta igualmente efectiva en hogares al organizar alacenas y refrigeradores semanalmente.

Este método preventivo, que coloca productos próximos a caducar en posiciones visibles y accesibles, evita el consumo accidental de alimentos en mal estado y reduce significativamente el desperdicio.