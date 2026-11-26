Durante la temporada navideña se acumulan cajas, bolsas, cintas y materiales de envoltura que pueden tener una segunda utilidad antes de desecharlos.
Conservar cajas limpias, completas y en buenas condiciones permite guardar adornos navideños, organizar fotografías, almacenar accesorios o preparar futuros regalos.
Las bolsas de papel pueden reutilizarse si no están rotas ni manchadas, y lo mismo ocurre con cintas, lazos y algunos papeles de regalo que puedan retirarse sin romperse demasiado.
Se recomienda destinar un espacio pequeño para guardar estos materiales: doblar las bolsas, agrupar las cintas y colocar las cajas una dentro de otra para evitar que ocupen demasiado espacio.
Se debe evitar acumular envoltorios deteriorados, húmedos o sucios, porque podrían atraer insectos o convertirse en desorden.
Los materiales también pueden aprovecharse para manualidades con niños, etiquetas personalizadas o decoraciones para otras ocasiones especiales. Reutilizar no significa guardar absolutamente todo, sino identificar aquellos materiales que todavía pueden servir.