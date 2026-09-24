Reunión entre presidentes de China y Estados Unidos

Ambos líderes llamaron a gestionar la rivalidad entre las dos superpotencias y coexistir en paz y a mantener la inteligencia artificial bajo control humano. Se trata del tercer encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump regresó al poder, y la primera vez en más de seis décadas que un presidente estadounidense recibe en persona a un jefe de estado extranjero en la base conjunta Andrews. En horas de la noche continuara el encuentro con una cena de estado.

La cumbre ocurre después de que ambos gobiernos acordaran prolongar hasta el 10 de enero la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre.