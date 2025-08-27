El enviado especial a oriente medio Steve Witkoff, confirmó el encuentro que se desarrollará en la Casa Blanca.

Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión, pero agregó que existe optimismo respecto a que la administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.

El martes, durante un encuentro con el gabinete, que se extendió por más de tres horas, Trump aseguró que no ve un final concluyente para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a que 24 horas antes había dicho lo contrario.

Por su parte, la organización Human Rigth Watch consideró en un comunicado que el ejército de Estados Unidos puede enfrentarse a consecuencias legales por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.